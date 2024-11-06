Çanakkale Biga'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Biga ilçesi Çiçeklidede mevkii yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri, orman personelinin müdahalesi sürüyor.