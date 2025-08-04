Çanakkale Biga'da Orman Dışı Alanda Yangın Çıktı

Çanakkale Biga'da Orman Dışı Alanda Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çeşitli ekipler bölgeye sevk edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Balıklıçeşme köyünde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 96 orman personeli sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu an itibarıyla ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Ağustos ayında yangın riski çok yüksek. Lütfen dışarda ateş yakmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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