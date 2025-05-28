Çanakkale Biga'da Kaçakçılık Operasyonu: 62 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Çanakkale Biga'da Kaçakçılık Operasyonu: 62 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
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Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçak tütün üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik operasyonda 62 kilogram kıyılmış tütün ve yüz binlerce bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin yetki belgeleri olmadan bandrolsüz kıyılmış tütün ve bandrolsüz doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) imalatı yaparak satıldığını tespit etti.

Jandarma, 2 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 62 kilogram açık kıyılmış tütün, 80 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 52 bin 400 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 92 bin 400 bandrollü sarıma hazır makaron, 95 kilogram bandrollü sarıma hazır paketli tütün, 5 sigara sarımında kullanılan havalı kompresör, 3 otomatik sigara sarım makinesi, 23 kilogram bandrolsüz nargile kömürü ele geçirildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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