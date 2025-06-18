Çanakkale Biga'da Depo Yangını: Hayvanlar Kurtarıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir depoda başlayıp elektrik trafosuna ve araziye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Biga Tabakhane Bölgesi'nde içerisinde az sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğu bir sandalye firmasına ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, deponun yanındaki elektrik trafosuna, ardından çevredeki boş araziye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de TOMA ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Depodaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurtarıldığı yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.