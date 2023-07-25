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Çanakkale Biga'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Otlukdere köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu 1 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Biga'ya bağlı Otlukdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale İtfaiye Güncel Haberler

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