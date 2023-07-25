Çanakkale Biga'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Otlukdere köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu 1 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.