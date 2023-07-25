Çanakkale Biga'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Otlukdere köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu 1 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Biga'ya bağlı Otlukdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.