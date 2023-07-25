Çanakkale Biga'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve 140 personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.15 sıralarında Biga ilçesine bağlı Otlukdere köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına havadan 5 helikopter, 2 uçak, karadan ise 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve 140 personel ile müdahale edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE