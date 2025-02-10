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Çanakkale Biga'da 240 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Çanakkale Biga'da 240 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki üretimi ve satışı yapan bir şüphelinin evinde ve bağ evinde toplam 240 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, 240 litre sahte içki ele geçirildi.

Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, sahte içki üretildiği ve satışının yapıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve bağ evinde yapılan aramada, 155 litre yapma rakı, 74 litre yapma şarap,10 litre etil alkol, 1 litre viski, genel toplamda 240 litre yapma içki ele geçirildi.

Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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