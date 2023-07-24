Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Gökhan, mesajında, çağdaş ve demokratik toplumların en kıymetli unsurlarından biri olan basının, ancak özgür, tarafsız ve objektif olabildiğinde işlevini tam anlamıyla yerine getirebildiğini bildirdi. İnsanların temel hak ve özgürlüklerinden biri olan haber alma özgürlüğünün basın özgürlüğü ile birebir ilintili olduğuna işaret eden Başkan Gökhan, bu noktada 24 Temmuz 1908 tarihinin basın için çok önemli bir gün olduğunu vurguladı. Tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladığını ifade eden Ülgür Gökhan, mesajında şunları kaydetti: '24 Temmuz Türk basınından sansürün kaldırılmasının yıldönümü dolayısıyla düşünce ve fikirlerinden ya da yazdıklarından veya dile getirdiklerinden dolayı baskılanmayan ve haksızlıklara uğramayan, işlerini meslek ilkelerinin gerektirdiği gibi ortaya koyabilen, özgür, sansürsüz ve tarafsız bir basın temennisiyle basın bayramını kutluyor, şartları oldukça zorlayıcı olabilen bu işi özveriyle yapan, doğru haber ve basın özgürlüğü için mücadele veren tüm basın emekçilerine de teşekkürlerimi, selam ve saygılarımı sunuyorum.'

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gökhan, mesajında, çağdaş ve demokratik toplumların en kıymetli unsurlarından biri olan basının, ancak özgür, tarafsız ve objektif olabildiğinde işlevini tam anlamıyla yerine getirebildiğini bildirdi.

İnsanların temel hak ve özgürlüklerinden biri olan haber alma özgürlüğünün basın özgürlüğü ile birebir ilintili olduğuna işaret eden Başkan Gökhan, bu noktada 24 Temmuz 1908 tarihinin basın için çok önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladığını ifade eden Ülgür Gökhan, mesajında şunları kaydetti:

"24 Temmuz Türk basınından sansürün kaldırılmasının yıldönümü dolayısıyla düşünce ve fikirlerinden ya da yazdıklarından veya dile getirdiklerinden dolayı baskılanmayan ve haksızlıklara uğramayan, işlerini meslek ilkelerinin gerektirdiği gibi ortaya koyabilen, özgür, sansürsüz ve tarafsız bir basın temennisiyle basın bayramını kutluyor, şartları oldukça zorlayıcı olabilen bu işi özveriyle yapan, doğru haber ve basın özgürlüğü için mücadele veren tüm basın emekçilerine de teşekkürlerimi, selam ve saygılarımı sunuyorum."