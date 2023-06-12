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Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan kentteki bazı çalışmaları inceledi

Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan kentteki bazı çalışmaları inceledi

Güncel Haberler

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kentte yapımı süren bazı çalışmaları yerinde inceledi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kentte yapımı süren bazı çalışmaları yerinde inceledi.

Gökhan, kent genelinde sürdürdüğü teknik inceleme gezileri kapsamında, İskele Meydanı'nda yapımı devam eden tuvalet ve ATM çalışma alanları hakkında bilgi aldı.

Ardından Dardanos Halk Plajı'na geçen Ülgür Gökhan, Dardanos sahilindeki düzenlemeleri de yerinde inceledi.

Görevli ekipten son bilgileri alan Başkan Gökhan'a belediye başkan yardımcıları da eşlik etti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Belediyesi Ülgür Gökhan ATM Güncel Haberler

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