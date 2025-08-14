Çanakkale Ayvacık'taki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 15.15 sıralarında Ayvacık ilçesi Çaltı köyü yakınlarındaki ormanda çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Ayvacık Çaltıköy'de başlayan yangına; 5 uçak, 4 helikopter ile havadan, 9 arazöz, 2 dozer, 5 diğer araçlar ve 85 personel ile hızlıca müdahale edilmiştir. Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköy'lü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),