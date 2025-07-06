Çanakkale Ayvacık'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

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Ayvacık ilçesindeki makilik alanda elektrik tellerine çarpan bir kuşun neden olduğu yangın, Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Bektaş köyündeki elektrik tellerine çarpan bir kuşun alev alması sonucu makilik alanda yangın meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine Ayvacık İlçe Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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