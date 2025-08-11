Çanakkale Ayvacık'ta Yangın: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gemedere mevkisindeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel