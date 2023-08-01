Çanakkale Ayvacık'ta Tarım Ziraat Arazilerinde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım ziraat arazilerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım ziraat arazilerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Bilaller köyünde tarım ziraat arazilerinin yer aldığı bölgede yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan 4 uçak, 2 helikopter karadan da arasözlerle yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için hemen harekete geçen ekipler, yanığının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor. - ÇANAKKALE