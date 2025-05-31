Çanakkale Ayvacık'ta Otlukta Yangın Çıktı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde otlukta çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü yakınlarındaki otlukta, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Yangın 1,5 saatte büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),