Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Hızlı Müdahale
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki orman yangınında çevredekilerin ihbarıyla yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Vali Ömer Toraman, yangına 5 uçak, 4 helikopter, 9 arazöz ve 85 personel ile müdahale edildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 15.15 sıralarında Ayvacık ilçesi Çaltı köyü yakınlarındaki ormanda çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Ayvacık Çaltıköy'de başlayan yangına; 5 uçak, 4 helikopter ile havadan, 9 arazöz, 2 dozer, 5 diğer araçlar ve 85 personel ile hızlıca müdahale edilmiştir. Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköy'lü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

