Çanakkale Ayvacık’ta Orman Yangını Çıktı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına, bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ayvacık ilçesi Naldöken köyü yakınlarında ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel