Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangını Çıktı

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktığını, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ayvacık'ın ilçesinin Behramkale köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" açıklamasını yaptı.