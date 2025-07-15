Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangını

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Ayvacık ilçesi Naldöken köyü yakınlarında çıkan orman yangınına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü yakınlarında ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN - İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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