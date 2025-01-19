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Çanakkale Ayvacık'ta Köy Evinde Yangın

Çanakkale Ayvacık'ta Köy Evinde Yangın
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Babadere köyünde 78 yaşındaki Ayşe Önkal'a ait tek katlı evde çıkan yangın, belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın evin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu ve incelemeler sürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde köy evinde çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İlçeye bağlı Babadere köyünde Ayşe Önkal'ın (78) yaşadığı tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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