Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem / Ek görüntüler
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 17.49 kilometre olarak belirlendi ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın verilerine göre; Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, saat 14.28'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 17.49 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel