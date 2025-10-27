Haberler

Çanakkale Ayvacık'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 13,61 kilometre olarak kaydedildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın verilerine göre Ayvacık ilçesi açıklarında, saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. İlçenin yaklaşık 13 kilometre açığında, yerin 13,61 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
