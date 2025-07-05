Çanakkale Ayvacık'ta 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik tarafından hareket halindeki bir lastik bottan 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" tarafından, hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları "KB-119", "KB-115", "KB-103"teki ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel