Çanakkale Ayvacık'ta 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" tarafından, hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları "KB-119", "KB-115", "KB-103"teki ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.