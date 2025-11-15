Çanakkale Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin Ege Denizi'nde saat 21.29'da kaydedildiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 21.29'da Ayvacık'a 13,93 kilometre mesafede Ege Denizi'nde deprem kaydedildi.
