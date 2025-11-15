Çanakkale Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

(ANKARA) - Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 21.29'da Ayvacık'a 13,93 kilometre mesafede Ege Denizi'nde deprem kaydedildi.