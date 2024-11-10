Çanakkale Ayvacık Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde bulunan 20'si çocuk toplam 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-905" ve "KB-32" yönlendirildi.
Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 20'si çocuk 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.