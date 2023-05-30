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Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bölgeye yönlendirilen 'TCSG-6' botu ekibi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Yemen, Suriye ve Filistin uyruklu 48 düzensiz göçmeni kurtardı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu ekibi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Yemen, Suriye ve Filistin uyruklu 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Yunanistan Çanakkale Hisarcık Ayvacık Güncel Haberler

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