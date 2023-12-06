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Çanakkale açıklarında sürüklenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Ayvacık açıklarında motor arızası yaşayan lastik bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve içerisinde bulunan 32 düzensiz göçmen Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Çanakkale açıklarında sürüklenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları "KB-20" ve "TCSG-905" harekete geçti.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler yasal işlemleri yapılmak üzere Ayvacık'ta bulunan Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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