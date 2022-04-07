Çanakkale açıklarında lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale açıklarında lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

AA - Burak Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botu tespit etti.

TCSG-28 komutanlığı ekipleri, botta farklı uyruklara mensup 35 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

AA / Burak Akay - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title