Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları Güncel Haberler Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot ve can salı tespit etti. Bölgeye giden ekipler, "KB-4510", "TCSG-28" ve "KB-4304" botlarıyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 61 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise mobil radar "MORAD-8" tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 11 düzensiz göçmen "KB-20" botunca yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 72 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Çanakkale Marmara Güncel Haberler

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