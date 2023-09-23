Çanakkale açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 92 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 92 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ayrı bölgelerde seyreden iki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
"TCSG-28" ve "KB-20" Sahil Güvenlik botlarıyla bu bölgelere ulaşan ekipler, botlardaki Afganistan uyruklu 92 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya getirdi.
Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel