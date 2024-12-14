Çanakkale Açıklarında 89 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve Sahil Güvenlik uçağı "TCSG-552", Ayvacık açıklarında ilerleyen iki lastik botu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik "KB-119" ve "TCSG-905" botları yönlendirildi.

Ekipler, bottaki Afganistan ve İran uyruklu 39'u çocuk 89 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.