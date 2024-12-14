Çanakkale Açıklarında 89 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalanarak kıyıya getirildi. Afganistan ve İran uyruklu olan göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen kabul merkezine teslim edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve Sahil Güvenlik uçağı "TCSG-552", Ayvacık açıklarında ilerleyen iki lastik botu tespit etti.
Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik "KB-119" ve "TCSG-905" botları yönlendirildi.
Ekipler, bottaki Afganistan ve İran uyruklu 39'u çocuk 89 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.