Çanakkale açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti. Bölgeye sevk edilen "TCSG-905" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 47 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı. Aynı bölgede arızalanan ahşap tekneden yardım çağrısı yapılması üzerine görevlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri ise teknedeki 18 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi. Küçükkuyu beldesinde işlemleri tamamlanan 65 kişi, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. AA / Burak Akay - Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı Çanakkale Güncel Haberler

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