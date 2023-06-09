Çanakkale açıklarında 61 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti. Operasyonlarda 27 Afganistan uyrukluyu kurtaran ekipler, diğer operasyonda ise Yemen, Liberya ve Eritre uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 61 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti.
"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 27 Afganistan uyrukluyu kurtardı.
Diğer operasyonda ise botla aynı bölgeye intikal eden ekipler, lastik bottaki Yemen, Liberya ve Eritre uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.