Çanakkale açıklarında 61 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti. Operasyonlarda 27 Afganistan uyrukluyu kurtaran ekipler, diğer operasyonda ise Yemen, Liberya ve Eritre uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.