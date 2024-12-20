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Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
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Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yapılan operasyonda 56 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından göçmen merkezine teslim edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik mobil radarları "MORAD-7" ve "MORAD-12", Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik 2 bot tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik "KB-119" ve "TCSG-8" botları yönlendirildi.

Ekipler, bottaki Afganistan, Filistin, Mısır, Suriye ve Lübnan uyruklu 19'u çocuk 56 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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