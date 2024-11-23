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Çanakkale Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Bottaki 25'i çocuk olan göçmenler, karaya çıkarıldı ve işlemlerin ardından göçmen ön kabul merkezine teslim edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botu tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik "KB-20" botu yönlendirildi. Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 25'i çocuk 51 düzensiz göçmeni alıp karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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