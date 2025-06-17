Çanakkale Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen ve 2 İnsan Kaçakçısı Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen ve 2 İnsan Kaçakçısı Yakalandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik tarafından 14'ü çocuk 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. 2 Moldova uyruklu insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

Çanakkale açıklarında 14'ü çocuk 51 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında İtalya rotasında ilerleyen bir yelkenli tekne tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik "KB-24" ve "KB-62" botları ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yelkenlideki 14'ü çocuk 51 Afganistan, Filistin ve İran uyruklu göçmeni kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Moldova uyruklu 2 şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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