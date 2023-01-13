Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarındaki can salları ve lastik bot içinde göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye yönlendirilen "KB-4510" botu ekipleri, 2 ayrı operasyonda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik bottaki 51 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Yunanistan Çanakkale Güncel Haberler

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