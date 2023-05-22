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Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-905" botuyla düzenlediği operasyonda, Yemen ve Eritre uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Kuzey Ege Çanakkale Güncel Haberler

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