Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında yakalanan 45 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında yakalanan 45 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7), Ezine açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-913" botuyla düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu 45 kişi yakalanarak kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel