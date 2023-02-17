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Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında yakalanan 45 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında yakalanan 45 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7), Ezine açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-913" botuyla düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu 45 kişi yakalanarak kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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