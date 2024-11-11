Çanakkale Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından 18'i çocuk olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ve "KB-32" botu yönlendirildi.
Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 18'i çocuk 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.