Çanakkale açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 18'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki göçmenleri karaya çıkardı ve işlemleri sonrası Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki fiber karinalı lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botu "TCSG-905" yönlendirildi.
Ekipler, bottaki Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 18'i çocuk 40 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.