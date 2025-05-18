Çanakkale Açıklarında 4.2 Büyüklüğünde Deprem

EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Çanakkale ve ilçelerinde depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 09.56'da merkez üssü Ege Denizi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4.4. büyüklüğünde deprem meydana geldi. En yakın kara parçası olan Ayvacık'a 251. 9 kilometre mesafede

ve zeminden 6.72 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Çanakkale ve ilçelerinden hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haber - Kamera: Cemhan ŞEN - İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale),