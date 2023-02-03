Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti. Ekiplerin "TCSG-907" ve "KB-20" botlarıyla düzenlediği operasyonda, 39 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Kuzey Ege Çanakkale Güncel Haberler

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