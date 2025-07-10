Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 16 çocuk bulunuyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerince, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-103" tarafından lastik bottaki 1'i İran, 38'i Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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