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Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot ve can salının seyir halinde olduğunu tespit etti.

"TCSG-907" ve "KB-20" botlarıyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki Afganistan ve Filistin uyruklu 39 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Kuzey Ege Güncel Haberler

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