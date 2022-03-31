Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen, TCSG-28 komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldıktan sonra karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA / Burak Akay - Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Çanakkale, Türk, Güncel, Haberler

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