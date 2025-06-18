Çanakkale Açıklarında 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 11'i çocuk 37 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale açıklarında 11'i çocuk 37 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-8" tarafından, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ilerleyen 2 lastik bot tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik "TCSG-28", "KB-20" ve "KB-111" ekipleri botlardaki 11'i çocuk, Afganistan, Yemen ve Sudan uyruklu 37 göçmeni kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Afganistan uyruklu ve Türk 2 şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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