Çanakkale Açıklarında 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 11'i çocuk 37 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Çanakkale açıklarında 11'i çocuk 37 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-8" tarafından, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ilerleyen 2 lastik bot tespit etti.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik "TCSG-28", "KB-20" ve "KB-111" ekipleri botlardaki 11'i çocuk, Afganistan, Yemen ve Sudan uyruklu 37 göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Afganistan uyruklu ve Türk 2 şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel