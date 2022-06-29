Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Burak Akay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.
Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 36 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Küçükkuyu beldesinde işlemleri tamamlanan 36 kişi, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
AA / Burak Akay - Güncel