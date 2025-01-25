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Çanakkale Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik'in tespit ettiği lastik bottaki 10'u çocuk 35 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı ve göçmen merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 10'u çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının mobil radarı "MORAD-8", Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen lastik botu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen "KB-20" botu ekipleri, lastik bottaki Afganistan, Mısır, Suriye, Sudan, Somali, Filistin, Irak ve Yemen uyruklu 10'u çocuk 35 göçmeni kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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