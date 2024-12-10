Çanakkale Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik, lastik botla ilerleyen 31 düzensiz göçmeni yakaladı. Afganistan uyruklu olan göçmenler, işlemlerin ardından göçmen merkezine teslim edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve Mobil Radar "MORAD-12", Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.
Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik "TCSG-905" botu yönlendirildi.
Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 9'u çocuk 31 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.