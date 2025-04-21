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Çanakkale Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 12'si çocuk 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 12'si çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki 28'i Afganistan, 1'i İran uyruklu, 12'si çocuk toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

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Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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